Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin düzelmesini sağlayan görüşmelere ilişkin dikkat çeken ayrıntıları paylaştı. Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin ardından kendisine heyet gönderdiğini ve Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesi için yardım istediğini söyledi. "3 gün içinde Rusya'dan heyet getirttim." diyen Vatan Partisi Lideri, Moskova'yı, Ankara'yla barışmaya Vatan Partisi'nin ikna ettiğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bana heyet yolladı.", dedi, Rusya'yı Türkiye'yle barışmaya Vatan Partisi'nin ikna ettiğini söyledi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk televizyonundaki Teke Tek programının canlı yayın konuğu oldu.



Bölgesel gelişmeleri değerlendiren Perinçek, Kasım 2015'te Rusya ve Türkiye arasındaki uçak krizine ilişkin yeni bilgiler açıkladı.



"Rusya'yı Türkiye'yle barışmaya biz ikna ettik." diyen Vatan Partisi Lideri, görüşmelerin ayrıntılarını da anlattı.



Fatih Altaylı, Ankara-Moskova görüşmeleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini hatırlattı.



Bunun üzerine Perinçek, Kalın'ın sözlerine yanıt olarak bilinmeyen bir gerçeği kamuoyuyla paylaştı.



25 Eylül'deki Barzani'nin refarandum kararı ile ilgili de konuştu Doğu Perinçek. Hükümetin bu konuda yetersiz kaldığını söyledi.



Vatan Partisi Lideri, Barzani refarandumunun bölge ülkelerinin birlikteliği ile önleceğini vurguladı.



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