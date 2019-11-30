Doğu Perinçek: Üretim milli hükümet olmadan olamaz

Türk sanayinin lokomotif kentlerinden Bursa'da üretenler, üretim devrimi için toplandı.

Türkiye'yi dolaşarak Üretim Devrimi'ni anlatan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Bursa'da iş ve emek dünyası ile bir araya geldi.

Küresel ekonominin baskıcı aktörlerine karşı üreten ekonomi savaşında ilk hedef milli bir hükümet kurmak. Perinçek bu nokta Türkiye'nin milli cephede birleşmesinin şart olduğunu vurguladı.

Doğru pazarlarda, doğru strateji üretim ekonomisinin temel taşı olacak. Vatan Partisi Lideri Perinçek, üreticileri Avrasya'nın yükselen gücünün ortakları arasında olmaya, zorluklara karşı birleşmeye davet etti.

Toplantıya ev sahibi olarak katılan isimler arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serkan Güven de vardı. Güven, küçükten büyüğe tüm üretenleri seferberliğe çağırdı.

Ak Parti'nin kurucu isimlerinden Ertuğrul Bayır'da vatan hattında buluşmanın zorunluluğunu anlattı.

Yerli üreticiler sorunlarını paylaştı Üretim Devrimi Kurultayı'nda. Alanında uzman isimler, Bursa'nın ekonomi toplulukları da çözüm örenlerini tartıştı.

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