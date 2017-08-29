Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı basın toplantısıyla duyurdu. Doğu Perinçek, "Partimiz vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, komşularla iş birliği ve aydınlanma programıyla Türkiye’yi terörden ve borç batağından kurtaracak tek partidir. Seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin aday adayıdır" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı basın toplantısıyla duyurdu.



Doğu Perinçek şunları söyledi:



Türkiye, Atlantik Sisteminin adayları ile Cumhuriyetimizle sorunlu AKP Lideri Tayyip Erdoğan arasında bir seçime mahkûm edilemez. Sistemin içinde bir çözüm yoktur.



Türkiye, Silivri duvarlarının yıkılmasından bu yana Atlantik sisteminden kopma sürecine girmiştir. Ülkemiz dünyanın geleceğini belirleyecek olan Avrasya’daki bağımsız konumuna yerleşme yolundadır.



Bu süreç sancılıdır. Silivri duvarlarının yıkılması, PKK’nın hendeklere gömülmesi, Fethullahçı Gladyonun 15 Temmuz gecesi ezilmesi, Türk Ordusunun Fırat Kalkanı Harekâtıyla ABD-İsrail koridorunu yarması, bütün bu olaylar, içinde bulunduğumuz dönemin olağanüstü karakterini yansıtıyor. Ülke düzleminde ve Batı Asya’da silahların konuştuğu bir iklimin içindeyiz.



Türkiye, ABD emperyalizmine ve piyonlarına karşı vatan savaşı veriyor. Bu çetin koşullarda, Türkiye’yi yönetmeye talip olanlar için ölçüt ve sınav, dış ve iç cephede 15 Temmuzları göğüsleme ve çözüm üretme yeteneğidir.



Sistemin içindeki seçenekler, çıkmazı ve çırpınmayı temsil ediyor. AKP iktidarı, komşularımızla işbirliğini sağlayacak, üretim ekonomisini kuracak ve toplumumuzu çağdaşlaştıracak programa, birikime ve liderliğe sahip değildir. Millet, 16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarının da gösterdiği üzere AKP’den vazgeçme sürecine girmiştir. Bu nedenlerle AKP iktidarının sonu gelmiştir. Bir Millî Hükümet seçeneği oluşturmak günün görevidir.



Atlantik sisteminin AKP iktidarının karşısına çıkardığı seçenekler ise, HDP/PKK yanında FETÖ ile ittifak halindedir. Bu seçenekler, geçersizdir ve AKP iktidarına seçim kazandırma işlevinin hizmetindedir.



Vatan Partisi ise, bu çetin dönemde Atatürk devriminin Milliyetçi-Halkçı çözümünü hayata geçirecektir. Partimiz vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, komşularla iş birliği ve aydınlanma programıyla Türkiye’yi terörden ve borç batağından kurtaracak tek partidir. Seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin aday adayıdır.



Vatan Partisi, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin büyük gücünü seferber ederek, ABD tehdidini geçersiz kılacak, bölücü ve gerici terörü bitirecek, derinleşen ekonomik krizi halkçı ve kamucu programla aşacak sağlam kadroya ve tecrübeye sahiptir. Vatan Partisi, olmazları olur yapan öncü partidir. Türk milleti yeniden dağları yararak Ergenekon’dan çıkacaktır.



Yaşadığımız gündemle en küçük ilgisi olmayan içi boş ve milleti uyutan tartışmalara son diyoruz.



Vatan Partisi, kamuoyunu ve siyasal partileri gerçek gündemi tartışmaya davet ediyor.



Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı, TBMM ve Yerel Yönetim seçimlerine adaylarıyla katılacak ve Milli Hükümetin kurulmasındaki önder görevini yerine getirecektir.



Şimdi işimiz, bu görev için en geniş öncü birikimi seferber etmektir.



Türkiye’nin Milliyetçi, Halkçı, Devrimci öncülerine “Hükümet etmeye var mısınız” diyoruz. Türkiyemizin halk önderlerini ve aydınlarını, yakınmaya ve karamsarlığa son verip Millî Hükümet için işbaşı yapmaya çağırıyoruz.



Türk milletinden yetki istiyoruz.



BARZANİ'NİN BÖLÜNME REFERANDUMU



Bu, ikinci İsrail projesidir, buna izin verilemez.



Bir tarafta 'Kürdistan' kuruluyor, biz 'atlet'i tartışıyoruz.



CHP'NİN ADALET KURULTAYI



Yürüyüş ve kurultay, gericilik ve bölücülükle iktidar planıdır.



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