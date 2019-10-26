Doğu Perinçek ve Aleksandr Dugin görüştü! Suriye'deki gelişmeler konuşuldu

Türk-Rus ilişkileri masaya yatırıldı, Adana Mutabakatının önemi değerlendirildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Avrasya Uzmanı Aleksandr Dugin 25 Ekim’de Ankara’da bir görüşme yaptı. Vatan Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek, Prof. Dr. Ercan Enç, Bayram Yurtçiçek, Ankara İl Başkanı Aykut Diş ve Uluslararası İlişkiler Bürosu yöneticisi Özge Yahşi Ergen de yer aldı.

Rus Büyükelçiliği’nin Kültür Ateşesi Aleksandr Sotniçenko da Dugin’e eşlik eden isimler arasındaydı.

Perinçek ve Dugin görüşmesinin öncelikli gündemi Suriye oldu. İkili Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bölgede ABD’nin kaybetmesi ve terör örgütü PKK/YPG’nin ezilmesi Dugin ve Perinçek tarafından olumlu karşılandı.



İkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi de masaya yatırdı. Türkiye ve Rusya arasındaki iyi ilişkilerin her iki ülke cephesinden de olumlu olarak gözlemlendiği ifade edildi.

Perinçek ve Dugin Suriye’deki gelişmeler kapsamında bölgesel işbirliğini de değerlendirdi. Dugin, Irak’taki gelişmelere ilişkin ortak işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



Görüşmede Perinçek, Abazya Ekonomi Bakanının Vatan Partisi’ne yaptığı ziyareti de aktardı. Perinçek, Abaz Bakana aktardığı 4 maddelik Karadeniz Akdeniz Dostluk Planı’nı Dugin’e de anlattı.

4 maddelik programda Türkiye’nin Abazya ve Kırım’ı, Rusya’nın da KKTC’yi tanıması yer alıyor. Ayrıca Karabağ’daki Ermeni işgaline son verilmesi için Rusya ve Abazya’nın bölgeye ağırlıklarını koyması isteniyor.

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