Doğu Perinçek yazdı: Adları Polat olsun

2020 yılı Türkiye tarihinin çetin yıllarından biri olacak, öyle gözüküyor.

BÖYLE GİTMEZ

Kayseri, Nevşehir, Adana, Mersin, Anamur, Gazipaşa, Bursa, Balıkesir, Manisa, Nazilli, Denizli, Isparta, Antalya, Muğla Ortaca, İzmir ve Çorum’da yaptığımız Üretim Devrimi kurultaylarında üreticilerimizle buluştuk. İşçi, çiftçi, küçük esnaf ve zenaatkârdan sanayici ve tüccara kadar, bütün üreticilerin ekonomiye ilişkin ortak saptaması şöyle: Böyle gitmez!

Borçlanma Ekonomisinin sonu görünmüştür. Demek ki, Türkiye Üretim Devriminin eşiğindedir. Türkiye, buradan Büyük Kararla, Büyük Çözümle çıkacaktır.

ZİNCİRLERİMİZİ KOPARIYORUZ

Teröre karşı mücadelede ve güvenlikte önemli başarılar kazandık. Arkada kalan dönemde Türkiye, Devletiyle, Milletiyle, Yargısıyla, Ordusuyla, Polisiyle ve Köy Korucusuyla, PKK’ya ve FETÖ’ye ağır darbeler indirdi. ABD emperyalizminin devlet içine yuvalanmış Gladyosunu ezdik. Bu, tarihî bir olaydır.

Türkiye, Atlantik Sisteminden zincirlerini koparmaktadır ve Asya’daki onurlu konumuna yerleşmektedir. Bu bir coğrafya değişikliği değildir, sistem değişikliğidir. Türkiye, Vatan Savaşıyla kazandığı bağımsızlık mevzilerini şimdi Üretim Ekonomisiyle tamamlama sürecine giriyor. Bu sürecin adı devrimdir. İki yüzyıllık Millî Demokratik Devrimimizi tamamlama gündemi önümüzdedir. Namık Kemallere, Talat Paşalara, Mustafa Kemallere selam olsun!

DEMİRCİ MİLLETİZ

Atlantik sistemiyle hesaplaşmanın yurtiçindeki ve güneyimizdeki çarpışmalarından başarıyla çıkıyoruz.

Çelişmenin odağı artık Doğu Akdeniz’e kaymıştır. ABD - İsrail - Yunanistan ve Güney Kıbrıs ittifakı, Mavi Vatanımızı tehdit eden askerî tatbikatlarına devam ediyor. ABD’nin Türkiye’yi Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuşatma gayretleri de ortadadır. Özeti: Türkiye’nin önünde yalnız ekonomide değil, güvenlikte de zorluklar var.

Önümüzde yine Ergenekon Destanı var, yine büyük çıkış gözüküyor. Dağları delerek büyük çıkış!

Biz Demirci milletiz! Tarihî kaynaklar, Göktürklerden “Demirciler” diye söz eder. Atatürk, son büyük demircimizdi. Şimdi yine Demircilerin zamanı gelmiştir.

AMİRAL POLAT ÇELİKTENDİR

Sorunlarımızı demirle ve çelikle çözüyoruz.

Türk Ordusunun ve Türk Polisinin silahı da, yüreği de, bileği de çeliktendir.

Türk milletinin ciğeri de, çalışkanlığı da, kararlılığı da çeliktendir.

Tezgâha konan Altay tankı çeliktendir.

Tersanelerimizden denize indirilen denizaltılar, muhripler çeliktendir.

Doğu Akdeniz’de Mavi Vatanımızı kollayan donanmamız çeliktendir.

Yolunu gözlediğimiz Türk arabası çelikten olacak. Devrim arabasının torununa çelik yakışır.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Amiral Soner Polat komutanımız da, adı gibi çeliktendi. Türk milletine zor günlerde çelikleşme mirasını bıraktı.

ÇELİK YILLARI

2020’ler, Türkiye’nin Çelik Yıllarıdır, demiri dövme, demire suyu verme, çelikleşme yıllarıdır. Yanan kömür, kızan demir, örse çekiç vuran biziz!

2020 yılında doğan erkeklerimizin adı Polat olsun!

Pelin ile Tugay Şen arkadaşlarımızın Polatları geliyor. Polat Şen’e merhaba diyoruz.

Bizim erkek torunumuzun adı Polat olsun! (Eğer anasıyla babası benimserse elbette)

Doğacak kızlarımızın adı Reyhan olsun. İpek Yolunu reyhan kokularıyla işlesinler, güzelleştirsinler. Sevgili dostumuz Reyhan Bilaloğlu gibi zarif olsunlar, erenlerden olsunlar!

2020 yılında doğacak ilk Reyhan ile ilk Polat’ın müjdesini yazın, ilk armağanları Şule Perinçek ile Doğu Perinçek’ten olsun!

Polat Yılı Türk milletine ve Aydınlık okuyucularına kutlu olsun!