İLK AKLA GELEN SORULAR
Gecenin geç saatlerinde telefonda ne kadar anlatabildim bilemiyorum. Ama ilk akla gelen soruları sıraladım:
-BOP Eşbaşkanlığı sürse, Silivri Duvarı yıkılır mıydı?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, PKK hendeklere gömülür müydü?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, 15-16 Temmuz darbesine gerek kalır mıydı ve o darbe bastırılabilir miydi?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Fetullahçı Gladyo hapislerde olur muydu?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Türk Ordusu Fırat Kalkanıyla ABD-İsrail Koridorunu yarar mıydı?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Afrin’e girilir miydi?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Astana Süreci oluşur muydu?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Rusya’dan S-400 alınır mıydı?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Çin dostluğu yükselişe geçer miydi?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Atatürk yeniden Samsun’a çıkar mıydı?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Doğu Akdeniz’de donamamız Türk bayrağını dalgalandırabilir miydi?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, ABD bölgeden gitmeye hazırlanır mıydı?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Merkez Bankası denetim altına alınır mıydı?
- BOP Eşbaşkanlığı sürse, Diyarbakır analarının eylemini destekleyen bir hükümet olur muydu?
Bu sorular daha çok uzatılabilir. 2014 yılı baharından bu yana yaşananlar, BOP Eşbaşkanlığının tarihte kaldığını kanıtlıyor. Her yeni dönemin içinde eski dönemin kalıntıları bir süre devam eder, o başka.
ATLANTİK TESLİMİYETÇİLİĞİ
“BOP Eşbaşkanlığı devam ediyor” diyenler, çoğunlukla Atlantik muhipleridir ya da Atlantik teslimiyetçileridir
Bunlar, Türkiye’nin Atlantik’ten koptuğunu ve Avrasya’ya yerleştiğini görmüyorlar, göremiyorlar. Çünkü ABD’nin yenilmezliğine inanmışladır. Bunların kafasındaki dünya ve Türkiye öküzün boynuzları üzerindedir ve hiç değişmez. Türkiye’nin dinamiklerini ve birikimini anlamaktan yoksundurlar. Bunlar, zamanımızın mandacılarıdır.
GERÇEĞE MUHALEFET
Türkiye’de hayatın bütünüyle dışında bir muhalefet âlemi var. Gerçeğe muhalefet eden sözde emperyalizm karşıtlarımız, sözde Atatürkçülerimiz var. Ayakları yerden kesilmiş bulunuyor. Artık ileri sürdükleri her iddia safsataya ve hurafeye dönüşmüş bulunuyor.
Bunların muhalefeti de muhalefet olmaktan çıktı. Kendilerine muhalefet ediyorlar. Çünkü gerçeklerden kopunca, muhalefetinizin en küçük bir değeri yok. Toplum, gerçekler zemininde birleştirilir.
Gerçeğe muhalefet edenler, Ak Parti iktidarına karşı mücadelede inandırıcı olamıyorlar. Bugün BOP Eşbaşkanlığı çizgisinde olduğu için değil, yaşanan Avrasya sürecini sağlam ve tutarlı siyasetlerle yürütemediği için Ak Parti yönetimine seçenek oluşturulabilir.
Gerçeğe muhalefet edenler, Ak Parti yönetimine gerçekler zemininde muhalefet edemedikleri için, iktidar seçeneği oluşturamıyorlar.
Neyse ki Türkiye’nin Vatan Partisi var.
Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı
ulusal.com.tr
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