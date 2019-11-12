Doğu Perinçek yazdı: Devlet Arşivimizde Devlet terbiyesini korumak

Sayın Cumhurbaşkanımız yarın Washington’da ABD Başkanı Trump ile masaya oturacak.

GÖRÜŞMEK DEVLET GÖREVİ

Öncelikle belirtelim: Görüşmek, bir devlet görevidir. Herkesle görüşülür, düşmanla da görüşülür. Görüşmenin kendisine itiraz anlamsızdır.

Şimdi Türkiye’nin önündeaskerî gücünü sahaya çıkararak kazandıklarını herkese onaylatma işi var. ABD emperyalizminin üzerimize sürdüğü piyonları silahla süpürdük. Sonuçları almak, artık siyasetin görevdir.

DEĞERLENDİRİLMEYEN ÜSTÜNLÜK

Görüşmeyi talep eden ABD Başkanı idi. Bu durumda Ankara’ya davet edilmeliydi. Trump’ı başkentimizde Türk konukseverliğiyle ağırlardık. Kurallara göre, görüşme Ankara’da olmalıydı. Askerî açıdan üstünlüğü ele geçiren ve Soçi Mutabakatıyla ittifak birikimini değerlendiren Türkiye, Trump ile Ankara’da masaya oturacak konumu da kazanmıştı. Nedense bu seçenek yeğlenmedi.

ZARF İÇİNDE İADE

Şimdi sorun, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Devlet Arşivinin terbiyesini korumaktır. Trump’ın bilinen mektubunda Türkiye Cumhurbaşkanına hitaben kullandığı ifadeler, bizim binlerce yıllık devlet adap ve erkânına uymuyor. O mektup, bizim arşivimizi kirleten niteliktedir. ABD halkının hatırı için bu mektubu okunmamış sayalım. Bu nedenle mektubun zarflı olarak Trump’a iadesi, hem devlet kayıtlarımızın temiz kalması açısından gereklidir, hem de askerî alanda kazandığımız üstünlüğü masaya taşımak açısından.

VATAN PARTİSİ’NİN ABD HALKINA ÇAĞRISI

Mektup bağlamında Vatan Partisi olarak ABD halkına çağrımızı da yinelemek durumundayız. İçinden Washingtonları, Lincolnleri çıkarmış olan ABD devleti ve halkı, Türkiye Cumhuriyetinin muhatabı olabilecek edep ve erkâna sahip başkanlar seçmelidir. ABD Başkanı, başka bir devletin başkanına, hele Türkiye gibi dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip bir ülkenin Cumhurbaşkanına nasıl hitap edileceğini bilecek düzeyde olmalıdır. ABD’nin muhatap alınacak terbiyeli bir başkana sahip olması, önce ABD’nin kendi onurunu korumasının gereğidir. Bizim açımızdanimparatorluklardan ve Türk Devriminden gelen devlet birikimimize duyduğumuz sadakati diri tutmak gibi bir devlet görevi bulunmaktadır.