Atlantik sisteminin partileri, ikiye bölündü ve bölünmeye devam ediyor.



Ne zamandan beri iki AKP var. Biri Tayyip Erdoğan’ın AKP’si, diğeri Abdullah Gül’ün AKP’si.



MHP de ikiye bölündü. MHP, Devlet Bahçeli’nin liderliğinde devam ediyor. MHP’den ayrılan Meral Akşener, yeni bir parti kuracaklarını açıkladılar.



CHP’de de bir ayrışma var. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Batı yanlısı mezhepçi çizgisine karşı olan CHP’liler, kamuoyunda “ulusalcı” diye anılıyor.



SİSTEMİN ÇIKMAZI, SİSTEM PARTİLERİNİ BÖLÜYOR



Atlantik sisteminin üç büyük partisindeki bölünme, sistemin çıkmazını yansıtıyor. Sistem, iktidar ve muhalefetiyle krize girmiştir. Türkiyemize borçlanma ve bölünmeyi dayatan emperyalist-kapitalist sistemin partileri bölünüyor. Dikkat edilirse, her üç partideki bölünme aynı eksendedir. Türkiye’nin Atlantik’ten Avrasya’ya yönelişi, sistem partilerinde de iki kutup yarattı. Bu kutuplar, Atlantik sistemine bağlılıkta diretenler ile Avrasya’ya yönelişten etkilenenler diye nitelenebilir. Millî düzlemde bakacak olursak, Atlantik’in dayattığı bölünmeye teslim olanlar ile bölünmeye direnenler birbirinden kopuyor. Elbette bütün bu eğilimler görelidir.



HDP/PKK’YA VE FETÖ’YE TAVIR EKSENİNDE BÖLÜNME



AKP ve MHP de, Bölücü Teröre ve FETÖ’ye karşı mücadele eğilimi merkezlere hakim oldu. CHP’de ise merkez, Bölücü terörün yasal partisi HDP ve Fethullah Cemaati ile ortak hükümet planları içine çekilmiş bulunuyor. CHP’nin ulusalcıları ise, açık bir mücadele içine girmemekle birlikte bu işbirliğinden rahatsız gözüküyorlar.



Türkiye siyasetinde yeni bir saflaşma oluşuyor. Partilerdeki bölünmeler, bu saflaşmayı yansıtıyor. Eskiden aynı partide olanlar, Atlantik sisteminin piyonları olan HDP/PKK’ya ve FETÖ’ye tavır ekseninde farklı kutuplara yönelmiş bulunuyorlar. Aynı partide bulunanlar ayrışırken, farklı partide bulunanlar biraraya geliyorlar.







ATLANTİK İTTİFAKI



AKP’nin Abdullah Gül-Davutoğlu grubu ile MHP’nin Meral Akşener grubu ve CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, PKK ve FETÖ’yü de kanatları altına alarak ittifak sürecine girmiş bulunuyor. Bu ittifakın arkasında ABD’nin bulunduğunu herkes görüyor.



Siyasetlerimizi saplantılar üzerine değil gerçekler üzerine kuruyoruz.



TARİHSEL OLANAK VE GÖREV



Sistemin içindeki bölünmelerde bir çözüm yoktur.



Türkiye, Cumhuriyetimizle sorunlu AKP Lideri Tayyip Erdoğan ile Atlantik’in yeni iktidar planı arasında bir seçime mahkûm edilemez.



Türkiye, tekrar Atlantik sistemine dönmeyecektir. Kemalist Devrimi tamamlama iklimi Avrasya’dadır. Bu açıdan tarihsel bir olanak Türk Milletinin önünde duruyor.



Milliyetçi-Halkçı Hükümet seçeneğini yaratmak günün görevidir.



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı



ulusal.com.tr