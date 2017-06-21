Türkiye ABD ile cephe cepheye gelmiş, o yürüyüşte ABD tehdidine dokunan tek bir sözcük var mı?



Türkiye ABD güdümlü PKK terörünü bitirmek için savaşıyor, o yürüyüşte bölücü terör örgütünü incitecek tek bir sözcük var mı?



Türkiye ABD’nin Gladyosu olan FETÖ’yü temizlemek için büyük bir mücadele veriyor, o yürüyüşte FETÖ’yü rahatsız edecek tek bir sözcük var mı?



Kimler için Adalet isteniyor?



Hangi topraklarda yürünüyor?



Hangi Cumhuriyetin, hangi milletin yürüyüşüdür bu!



SUÇSUZLAR KİM



O yürüyüşte Herekol dağında şehit düşen Mehmetçiğin anasına adalet isteniyor mu? O Mehmetçiğe kurşun sıkana adalet isteniyor.



O yürüyüşte İzmir Adalet Sarayı önünde PKK’nın canlı bombasının üzerine atlayan Polis Fethi Sekin’in yetimlerine adalet isteniyor mu? Canlı bombaya adalet isteniyor.



O yürüyüşte 15 Temmuz darbesini bastırırken şehit düşen, yaralanan askere ve polise adalet isteniyor mu? 15 Temmuz Darbesini yapanlara adalet isteniyor.



O yürüyüşte Ergenekon tertibinde hayatını veren Kuddusî Okkırlara, Yrb. Ali Tatarlara, İlhan Selçuklara, Prof. Dr. Uçkun Geraylara, Amiral Cem Çakmaklara adalet isteniyor mu? O yürüyüşte Ergenekon tertibinin polislerine, savcılarına, yargıçlarına adalet isteniyor.



O yürüyüşte PKK bombasıyla şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’e adalet isteniyor mu? O yürüyüşte Selahattin Demirtaşlara adalet isteniyor.



O yürüyüşte PKK’nın şehit ettiği Müzik Öğretmeni Aybüke Yalçın’a adalet isteniyor mu? O yürüyüşte hendek kazanlara iş makinası veren terör yandaşlarına adalet isteniyor.



Biliyoruz, bazı saf kardeşlerimiz hemen “Biz F Savcısı Zekeriya Öz, F polisi Ali Fuat Yılmazer, Nazlı Ilıcak, Ekrem Dumanlı, Selahattin Demirtaş vb için yürümüyoruz” diyeceklerdir.



Manzara öyle değil. Açıklamalar da öyle değil. “Türkiye’de adaletin bittiği, hapishanelere suçsuzların doldurulduğu” edebiyatıyla yürünüyor.



Bugün hapishanede olanlar, İlker Başbuğlar, Çetin Doğanlar, Teoman Komanlar, Doğu Perinçekler, Kemal Alemdaroğlular, Mehmet Haberallar, Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar, Mümtaz Soysallar değil!



O zaman kimdir o suçsuzlar?



HAPİSHANELERDE KİMLER VAR



70 bin FETÖ bağlantılı ve bölücü terör bağlantılı şüpheli tutukludur. Bu koşullarda “Adalet bitti, Cumhuriyet yıkıldı” bağırışları, onları kurtarma talebinden başka hangi anlama geliyor?



Bu yürüyüşü PKK, HDP, onların teferruatları, FETÖ ve artıkları niçin destekliyor? Enis Berberoğlu’na yapılan haksızlığı düzeltmek için mi?



Bugün Türkiye’de “Adalet bitti” diye yürüdüğünüz zaman, “hapistekilere özgürlük” diye bağırdığınız zaman, bunun tek bir anlamı vardır: 70 bin FETÖ ve PKK bağlantılıya adalet ve özgürlük!



Çünkü içerde olanlar bunlar.



Enis Berberoğlu ve haksız yere tutuklananlar, onları kurtarmak için perde olarak kullanılıyor. Bunu bu millet görmüyor mu sanıyorsunuz. Görüyor ve görmemesi mümkün değil!



'FETHULLAHÇI GLADYO’YA ÖZGÜRLÜK' MÜ DİYECEĞİZ



40 yıldır, evet 40 yıldır Kontrgerillaya karşı mücadele ediyoruz, PKK’nın bitirilmesini istiyoruz, ABD Gladyosu devletin içinden temizlensin diye yürüyoruz, Yüksek Askerî Şura’larda irticacı subaylar niçin TSK’dan atılmıyor diye iktidarların yakasına yapışıyoruz, “Fethullahçı Çete yargılansın” diye Silivri duvarlarına dayanıyoruz.



Peki şimdi niçin yürümemiz isteniyor?



“Fethullahçı Çeteye Adalet”, “Bölücülere Adalet” diye mi yürüyeceğiz?



“Tayyip Erdoğan savaş suçlusudur” diye bağırarak, ABD ordusunu mu davet edeceğiz?



Bugün hapishanelere, yargılamalara bakarsanız, Adalet talebinin ve mağdur edebiyatının başka bir içeriği yoktur.



Enis Berberoğlu’nun haksız tutuklanması bu gerçeği değiştirmez. Ancak ve ancak PKK ve FETÖ’ye özgürlük talebi için zemin oluşturur.



ADALET AMERİKA’DAN MI GELECEK



Diyelim aşırı iyi kalplisiniz ve bu yazılanlara kulak verecek durumda değilsiniz.



Peki Adaleti kimden istiyorsunuz?



Sizce “Adalet bittiğine” ve “bütün yargı çöktüğüne” göre, Adalet Amerika’dan mı gelecek?



Bu yürüyüş, “Anayasa değişikliğinden sonra yapılan ve yapılacak her şey gayri meşrudur” fermanıyla bağlantılıdır.



Bu yürüyüş, dünyaya seslenerek başladı ve tıpkı Irak ve Libya’daki gibi dünyadan getirilecek “Adaleti” davet etmektedir.



Doğu Perinçek

Aydınlık/Rota