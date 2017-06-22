1.1970'lerde Deniz Gezmişleri idam eden yargıdan, bugün 70 bin FETÖ ve PKK mensubunu tutuklayan yargıya geldik.
Yargının Altın Devri değil de ne?
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2. 12 Eylül 1980 döneminde 1 buçuk milyon devrimciyi gözaltına alan ve tutuklayan yargıdan, bugün 70 bin FETÖ ve PKK mensubunu tutuklayan yargıya geldik.
Yargının Altın Devri değil de ne?
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3. Dün binlerce Türk subayını ve Vatan Partisi yöneticilerini hapislere atan yargıdan, bugün 70 bin FETÖ ve PKK mensubunu tutuklayan yargıya geldik.
Yargının Altın Devri değil de ne?
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4. Perinçekleri ve Başbuğları tutuklayan yargıçlar ve savcılar, bugün Silivri'de yatıyor.
Yargının Altın Devri değil de ne?
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5. FETÖ bağlantılı 4 bini aşkın yargıç ve savcının görevine son verildi.
Yargının Altın Devri değil de ne?
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6. Yargıtay ve Danıştay'dan toplam 300'ün üzerinde Yüksek Yargıç FETÖ bağlantıları nedeniyle temizlendi.
Yargının Altın Devri değil de ne?
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7. Ergenekon dönemi iddianamelerine günümüz savcıları "Çöp Tenekesi" diyor.
Yargının Altın Devri değil de ne?
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8. Dün FETÖ mensubu yargıçlar yargılıyordu, bugün Cumhuriyet yargıçları onları yargılıyor.
Yargının Altın Devri değil de ne?
Doğu Perinçek
Aydınlık/Rota
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