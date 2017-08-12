Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz" dedi. Milletten yetki isteyen Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine de seslendi; "HDP'nin yanında değil vatansaverlerin yanında ol" diye konuştu.

Yurtiçinde ve yurtdışında terör operasyonları tüm hızıyla sürerken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten önemli bir açıklama geldi.



Muğla Turgutreis'te konuşan Perinçek, halktan yetki istedi, bölücü terör örgütünün kökünü kazıyacaklarını söyledi.



Perinçek, hükümet olcaklarını söyledi.



Son günlerde adı HDP ile ittifak senaryolarında geçen CHP'ye, Perinçek çağrıda bulundu.



Doğu Perinçek, bölücü teröre ve terörün arkasındaki Amerika'ya karşı, alanlara ineceklerini söyledi.



Vatan Partisi, İncirlik Üssü'nün Amerika'ya kapatılması için eylül ayında Adana'da miting yapacak.



ulusal.com.tr