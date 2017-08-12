TGB üyeleri fındık toplayarak köylülere yardım ediyor
TGB üyeleri fındık toplayarak köylülere yardım ediyor
ABD'den Barzani'ye talimat
ABD'den Barzani'ye talimat
Bayram tatili 10 gün olacak mı? Bakan kullanacağı oyu açıkladı
Bayram tatili 10 gün olacak mı? Bakan kullanacağı oyu açıkladı
Ünlü isme böyle veda ettiler
Ünlü isme böyle veda ettiler

Doğu Perinçek: Yetki verin Kandil'e beyaz bayrak çektirelim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz" dedi. Milletten yetki isteyen Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine de seslendi; "HDP'nin yanında değil vatansaverlerin yanında ol" diye konuştu.

Yurtiçinde ve yurtdışında terör operasyonları tüm hızıyla sürerken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten önemli bir açıklama geldi.

Muğla Turgutreis'te konuşan Perinçek, halktan yetki istedi, bölücü terör örgütünün kökünü kazıyacaklarını söyledi. 

Perinçek, hükümet olcaklarını söyledi.

Son günlerde adı HDP ile ittifak senaryolarında geçen CHP'ye, Perinçek çağrıda bulundu. 

Doğu Perinçek, bölücü teröre ve terörün arkasındaki Amerika'ya karşı,  alanlara ineceklerini söyledi. 

Vatan Partisi, İncirlik Üssü'nün Amerika'ya kapatılması için eylül ayında Adana'da miting yapacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #kandil
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TGB üyeleri fındık toplayarak köylülere yardım ediyor
Sonraki Haber
Şehit Eren Bülbül Maçka'da defnedildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.