Doğu Perinçek'e hakarete hapis cezası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e sosyal medya hesapları üzerinden hakaret eden üç kişi hakkında devam eden dava sonuçlandı. Davada bir kişi hapisle cezalandırıldı, iki kişi hakkında adli para cezası uygulandı. Haziran ayında da benzer bir dava sonucu, iki kişi hakkında adli para cezası verilmişti.

Asliye Ceza Mahkemesi, 58 yaşındaki A.E.M. ve 55 yaşındaki H.S.’yi adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, H.F.Ö. hakkında ise 3 ay hapis cezasına hükmetti. 25 Mayıs’ta açıklanan bir başka davada 59 yaşındaki S.Ş. ve 53 yaşındaki H.Ö. yargılanmıştı. S.Ş. ve H.Ö. hakkında da adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararları verildi. Avukat Seval Duygu Akyıldız ve Avukat Mehmet Nuri Aytekin, davaları Aydınlık’a değerlendirdi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SIĞINIYORLAR’

Avukat Seval Duygu Akyıldız, sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımların Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre suç teşkil ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Her gün birileri, sosyal medya platformları üzerinden hakarete, iftiraya uğruyor, taciz ediliyor veya dolandırılıyor. Mağdurlar, milyonlarca kişinin gözleri önünde sosyal medya platformlarında sahte isimler tarafından hakaret ve iftiralara maruz kalıyor. Hakaret edenlerin savunması ise düşünce ve ifade özgürlüğüne sığınmak oluyor.

“Hakaret içeren paylaşımlara erişimin engellenmesi, çoğunun yabancı şirketlere ait olması sebebiyle teknik olarak imkansız. TCK’ya göre suç teşkil eden hakaretlerin, yapıldığı ortama bakılmaksızın yargıya taşınması büyük önem arz ediyor.”

‘PERİNÇEK’E YAPILAN SALDIRILARIN PEŞİNDEYİZ’

Sosyal medya, günümüzde psikolojik savaşın en kolay, en ulaşılabilir ve en etkin silahlarından biri konumunda. Vatan Partisi’ne ve Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’e, sosyal medya platformları üzerinden hakaret ve iftiralarla, hatta tehditlerle saldırılar yapılıyor.

“Yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında tanınan siyasi bir kişilik olan Dr. Doğu Perinçek’e sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara karşı yasal süreç başlatıyor ve takip ediyoruz. Sosyal medya üzerinden paylaşılan yüzlerce içerik hakkında şikayetçi olduk. Yapılan hakaretler her ne kadar Dr. Doğu Perinçek üzerinde yoğunlaşsa da onunla aynı fikirleri paylaşan, onu destekleyen herkesi yakından ilgilendiriyor.”

‘CIA AJANI’ DİYEN SANIK CEZALANDIRILDI

“Örneğin, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Kasım 2019 tarihli duruşmasında Dr. Doğu Perinçek hakkında sosyal medyadan hakaret eden üç sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Söz konusu sanıklar, Perinçek hakkında ‘CIA ajanı’, ‘provakatör ajan’ ifadelerini kullanmışlardı. Bir kişiye ‘CIA ajanı’ demek, vatan haini demekle eşdeğerdir. Özellikle siyasi düşüncesi, temsil ettiği değerler göz önüne alındığında Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek hakkında bu ifadelerin kullanılması, düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşmaktadır.

“Hakaret edenlerin çoğu pişmanlıklarını dile getiriyor ve özür diliyorlar. Mevzuattaki değişiklikle birlikte hakaret suçlarında uzlaştırma şartı getirildi. Dava aşamasına gidilmeden dosyaların bir kısmını uzlaştırma aşamasında sonuçlandırdık. Geçenlerde sonuçlanan İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyamızda iki kişi daha cezalandırıldı. Vatan Partisi, Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’e yapılan saldırıların peşindedir. Biz avukatları olarak hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

'KARŞILARINDA BİZİ BULACAKLAR'

Vatan Partisi avukatlarından Mehmet Nuri Aytekin, üç kişinin yargılandığı davaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Elimizde buna benzer başka davalar da var. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek hakkında yazılan her şeyi kontrol ediyor ve bu davada olduğu gibi hakaret içeren her paylaşım veya ileti için dava açıyoruz. Bazı dosyalarda şahıslar pişmanlıklarını dile getiriyor biz de bu durumda, bazı şartların yerine getirilmesi kaydıyla anlaşabiliyoruz. Birtakım dosyalarda ise şahsın kişiliğine ve paylaşımın niteliğine göre, kesinlikle uzlaşma yoluna gitmiyor ve cezalandırılmasını sağlamak için davayı devam ettiriyoruz. Nitekim bu davadaki şahıslar her ne kadar pişmanlıklarını dile getirseler de samimiyetsiz bir pişmanlık olduğu için davayı devam ettirdik. Dava sonucunda şahıslardan ikisi adli para cezasına biri hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu şahıslar hakkında manevi tazminat davası da açarak gereğinin yapılmasını isteyeceğiz. Şunu da belirtmek isterim ki, her kim Vatan Partisi ve Doğu Perinçek’e hakaret ederse karşısında bizi, Vatan Partisi Hukuk Bürosunu bulacaktır.” GARİP BALÇAK