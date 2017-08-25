Dolar kurunda yaşanan düşüş devam ediyor. Dün günü 3.4840 TL seviyesinden tamamlayan dolar bugün 3.4670 TL seviyesine kadar indi.
Dolar böylece yılbaşından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.
Pazartesi günü Haziran'dan beri ilk kez 3.50 TL'nin altına gerileyen dolar kuru, bugün 3.47 TL seviyesinin de hemen altına inerek yılın en düşük seviyesini gördü
Dolar kurunda yaşanan düşüş devam ediyor. Dün günü 3.4840 TL seviyesinden tamamlayan dolar bugün 3.4670 TL seviyesine kadar indi.
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