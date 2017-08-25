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Dolar 3.47 seviyesinin de altına indi (Dolar kaç Lira)

Pazartesi günü Haziran'dan beri ilk kez 3.50 TL'nin altına gerileyen dolar kuru, bugün 3.47 TL seviyesinin de hemen altına inerek yılın en düşük seviyesini gördü

Dolar 3.47 seviyesinin de altına indi (Dolar kaç Lira)

Dolar kurunda yaşanan düşüş devam ediyor. Dün günü 3.4840  TL seviyesinden tamamlayan dolar bugün 3.4670 TL seviyesine kadar indi.

Dolar böylece yılbaşından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Etiketler; #dolar #Türk lirası
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