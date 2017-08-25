Pazartesi günü Haziran'dan beri ilk kez 3.50 TL'nin altına gerileyen dolar kuru, bugün 3.47 TL seviyesinin de hemen altına inerek yılın en düşük seviyesini gördü

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Dolar kurunda yaşanan düşüş devam ediyor. Dün günü 3.4840 TL seviyesinden tamamlayan dolar bugün 3.4670 TL seviyesine kadar indi.



Dolar böylece yılbaşından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.