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Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

GÜNDEM 03.01.2020, 18:15 03.01.2020, 18:16
Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Kaynak: AA
#recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı #güvenlik toplantısı
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