Dolmabahçe Sarayı'nda hüzünlü anma

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayındaki odasında da törenle anıldı.



Saatler 09.05'i gösterdiğinde hazırola geçildi. Tören sırasında saygı nöbeti tutan polislerin gözlerinin dolduğu görüldü.



Düzenlenen törenin ardından Atatürk'ün odası ziyarete açıldı. Ulu önderin hayata gözlerini yumduğu odaya giren vatandaşlar, ellerindeki çiçekleri Atatürk'ün yatağına bıraktı.



Küçük büyük herkes, ziyaret için uzun kuyruklar oluşturdu. Gözyaşlarına hakim olamayanlar vardı.

ulusal.com.tr

