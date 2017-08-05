Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Koramiral Adnan Özbal’ın atanmasının ardından Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin emeklilik dilekçesi verdiği iddia edildi. Kösele’nin yerine en güçlü aday bu yılki şurada görev süresi bir yıl uzatılan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin emeklilik dilekçesi verdiği ileri sürüldü.



Yüksek Askeri Şura'da yapılan değişiklik sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine Koramiral Adnan Özbal getirilmişti. Kuvvet komutanlığına atanması beklenen en güçlü aday Kösele’nin göreve getirilmemesi tartışmalara yol açmıştı.



Henüz rütbesinde 2 yılını geride bırakan Oramiral Veysel Kösele, YAŞ'ta emekli edilmedi. Eğer Kösele, Donanma Komutanlığı'na devam ederse, rütbe ve kıdem olarak kendisinden geride olan bir koramiralin komutasına girmiş olacak.



Kösele’nin, önceki gün emeklilik dilekçesini Milli Savunma Bakanlığı’na sunduğu iddia ediliyor. Kösele'nin en az 1 yıl daha rütbe bekleme süresi bulunuyordu.



Kösele'nin de emekliliği halinde Deniz Komutanlığı'nda oramiral kalmayacak. Bu durumda Donanma Komutanlığı'na da bir koramiral atanacak ve Deniz Kuvvetleri'nde komuta iki koramirale emanet edilmiş olacak.



Donanma Komutanlığı için adı geçen en güçlü isim, bu yılki şurada görev süresi bir yıl uzatılan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu. Ancak Korlu da Özbal'a göre kıdemli bir komutan. Korlu’nun da bu nedenle emekliliğini isteyebileceği konuşuluyor. Eğer Korlu da emeklilik isterse Deniz Kuvvet Komutanlığında sadece iki koramiral kalacak.



Korlu’nun da istifa etmesi durumunda Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun Kösele’nin yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.



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