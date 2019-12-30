Donanmadan Oruç Reis hamlesi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de oldu bittilere izin vermeyecek. Son adımlardan birisi Libya ile yapılan mutabakat oldu. "Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın ardından Türk donanması şimdi Cezayir'e gidiyor. Cezayir'e gidecek olan

fırkateynler Büyük Türk Denizcisi Oruç Reis'i anacak.

Türk Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de ardı ardına düzenlediği faaliyetlerle dikkat çekiyor. Bir yandan sondaj gemilerine koruma sağlama faaliyeti sürüyor. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz üssü hazırlığı yapılıyor.

Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerine devam eden Türk deniz gücü, Oruç Reis'i anmak için Cezayir’e gidecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki fırkateynin Oruç Reis anması için Cezayir Limanına intikal edeceği bildirildi. Açıklamada, ziyaretin, 7-10 Ocak

tarihleri arasındaki Oruç Reis anması için gerçekleştirileceği ifade edildi.

Libya'nın Tunus ile birlikte sınır komşusu olan Cezayir'de, intikaller sırasında Cezayir Deniz Kuvvetleri ile eğitimler de yapılacak.

Deniz Görev Grubu, TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerinden oluşacak. Gemiler, İtalyan fırkateyni ITS ZEFFIRO ile de geçiş eğitimi yapacak. Ardından, NATO Deniz Muhafızı Harekatına yardımcı destek faaliyetleri icra edecek ve Cezayir Limanına gidecek.

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