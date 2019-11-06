Dönmez Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hakkında bilgi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mavi Vatan'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Dönmez, doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili "varsa bulacağız bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız" dedi.

Türk gemileri Kıbrıs açıklarında arama ve delme işlemlerini yasal olarak iki şekilde yapıyor. Türkiye kendi deniz yetki alanında ve KKTC'den aldığı ruhsat ile KKTC karasularında faaliyetlerini yürütüyor.

Ada çevresinde Yavuz ile Fatih sondaj gemileri ve Oruç Reis ile Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri Türk Donanması'nın koruması altında çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Donanması'nın Doğu Akdeniz'de bayrak göstermesi başta Rum Kesimi olmak üzere Türkiye karşıtı cephedeki yönetimleri ve ülkeleri rahatsız ediyor.

Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları Atina'da bir araya gelip Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı. Toplantının ana gündem maddesinin Türkiye'nin sondaj çalışmaları olduğu ifade edildi.

Toplantı sonrası Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides, Yunanistan ve Mısır'a kendilerini desteklediği için teşekkür etti.

Yunan medyası da İtalyan ENİ ve Fransız Total firmalarının Rum kesiminin verdiği sözde ruhsatlara rağmen Türkiye deniz yetki alanlarıyla kesişen 7'ince parselde sondaj yapmamalarına tepki göstermişti.

ulusal.com.tr