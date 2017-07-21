DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi kırsalında faaliyet yürüten teröristleri etkisiz hale getirmek ve barınaklarını imha etmek amacıyla 19 Temmuz'da başlatılan operasyon bugün sona erdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, düdüklü tencere içerisine tuzaklanmış halde bulunan 10 kilo patlayıcı imha edildi.

Silvan İlçesi'nde 19 Temmuz'da başlayan ve sona eren operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Silvan İlçesi Kuzeybatısındaki dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgede bulunan yerleşim yerlerinde barınan bölücü terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan ve el yapımı patlayıcı imal edildiği değerlendirilen sığınak ve barınak alanlarını imha etmek maksadıyla 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü başlayan Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Metin UYSAL -47 Özel Birlik Operasyonu başarıyla tamamlanmıştır.



Teröristle mücadele kapsamında, 20 Temmuz 2017 günü yapılan arazi aramasında; Silvan İlçesi Dolapdere İsimsiz Tepe mevkiinde 2 adet düdüklü tencere içine hazırlanmış 10 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ve şeker karışımı ile güçlendirilmiş 2 ayrı el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 metre kablo ve 8 adet büyük boy pil tespit edilmiş olup, delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, anılan mayın/el yapımı patlayıcı düzenekleri Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde tahrip edilmiştir.



Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.