Dugin'in mesajı şöyle:
"Bugün ben ve Türk dostlarım büyük bir acı yaşadık. Dostum, seçkin Türk vatanseveri, Vatan Partisi’nin liderlerinden Amiral Soner Polat vefat etti. Onun hizmetlerini Türkiye’de mücadele ve silah arkadaşları çok yakından biliyor.
Ancak Rus uçağının düşürülmesiyle halklarımız savaşın eşiğine geldiğinde Rusya ve Türkiye’nin yaklaşmakta olan çatışmadan kaçınmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını herkes bilmeyebilir. Bizzat Amiral Soner Polat, gerginliğin en had safhada olduğu dönemde bazı diğer üst düzey emekli askerler ve Vatan Partisi yöneticileriyle birlikte pek çok yönden sorunun çözülmesinde bir başlangıç olan görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gelmekten çekinmedi.
Birçok açıdan bu görüşmeler, uçak provokasyonunun arkasında FETÖ’cülerin bulunduğunun anlaşılmasında, bu komplonun bizzat Erdoğan’a yönelik olduğunun idrak edilmesinde ve ardından darbecilere karşı başarılı ve kahramanca bir zafer kazanılmasında anahtar işlevi gördü. Amiral Soner Polat, Türkiye ve Rusya’nın yakınlaşmasını ve Avrasya ittifakının kurulmasını sağlayarak tüm bu sürece faal olarak katıldı.
Amiral Soner Polat, uzun süren ağır bir hastalığın sonucunda hayatını kaybetti. Ancak hayatının sonuna kadar bir kez olsun bile savaş meydanını terk etmedi. Ölümle savaşırken dahi ateşli bir sevgi beslediği biricik vatanına, özgür ve bağımsız Türkiye’ye, Atatürk ilkelerine sadık kaldı.
Soner Polat’ı ebediyete dek ateşli bir vatansever, strateji ustası, korkusuz ve deha bir insan olarak hatırlayacağım."
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