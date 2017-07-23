ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Colorado eyaletinin Aspen kentinde her yıl düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda, NBC televizyonuna mülakat verdi.



Türkiye'nin Rusya'dan S-400 ileri teknoloji hava savunma sistemi satın aldığına yönelik haberlerin sorulması üzerine Dunford, şunları kaydetti:

"Bu yönde yapılan haberler doğru değil. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almadı. Bunu yapmış olsalardı, bu durum kaygı verici olurdu ancak yapmadılar."



Milli Savunma Bakanlığı görevinden Başbakan Yardımcılığına atanan Fikri Işık, geçen hafta Ankara ile Moskova arasındaki S-400 hava savunma sistemi konusundaki görüşmelerin son aşamasına geldiğini açıklamıştı.



Mobil karadan havaya S-400 füze sistemleri, kısa ve uzun menzilli hava hedeflerine karşı koyacak füzeler fırlatan yeni nesil savunma sistemleri olarak biliniyor.