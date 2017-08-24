Yapı Kimyasalları ve Endüstriyel Yapıştırıcılar sektörünün İsviçre merkezli dünya lideri olan Sika grubunun Türkiye’de çeyrek asırdır faaliyet gösteren lider şirketi Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., ABC Kimya ve Dış Tic. A.Ş.’ yi satın aldı.

Yapı Kimyasalları ve Endüstriyel Yapıştırıcılar sektörünün İsviçre merkezli dünya lideri olan Sika grubunun Türkiye’de çeyrek asırdır faaliyet gösteren lider şirketi Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., pazarın önde gelen mastik ve yapıştırıcı üreticilerinden biri olan ABC Kimya ve Dış Tic. A.Ş.’ yi satın aldı.



ABC Kimya ve Dış Tic. A.Ş., İstanbul Silivri’de bulunan üretim tesislerinde akrilik, silikon, hibrit esaslı mastiklerin yanı sıra inşaat ve endüstriyel imalat sektörlerinde kullanılan muhtelif yapıştırıcıları üretmekte.



ABC Kimya ve Dış Tic. A.Ş., geniş ürün portföyü ile, Türkiye pazarının yanında yaklaşık 40 ülkede bulunan müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler de üreterek ihracat gerçekleştiren, yapıştırıcı ve sızdırmazlık hedef pazarının Türkiye’deki önde gelen üreticilerinden biri olarak göze çarpıyor.



Sika Türkiye Genel Müdürü Bora Yıldırım ise satın alma ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Sika olarak bu satın alma ile birlikte yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürün grubundaki pazar konumumuzu çok daha güçlü bir şekilde geliştirme fırsatına sahip olacağımıza inanıyoruz. Bir yandan ABC’nin geniş ürün portföyünü Sika’nın dağıtım kanalı ile buluştururken, diğer yandan Sika’nın ilgili ürün portföyünü ABC’nin satış kanalı ile buluşturmayı ve böylece önemli bir sinerji etkisi yaratarak bu pazardaki büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu satın almayla birlikte yurtiçi pazarın yanı sıra özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da Sika’nın mevcut satış kanalı ABC ürün portföyünden istifade edeceğinden, ülkemizin ihracat potansiyeline de katkı sunacağız. ABC çalışanlarına Sika Ailesi’ne hoş geldiniz derken, hep birlikte daha büyük ve güçlü takım olarak çalışacak olmanın heyecanını duyuyoruz.”/Milliyet