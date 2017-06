Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği "2016 Küresel Eğilimler" raporunda, geçen yıl savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısının rekor düzeye ulaştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) "2016 Küresel Eğilimler" raporunda, geçen yıl savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısının rekor düzeye ulaştığı belirtildi.



20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde, şiddet ve zulüm yüzünden evlerinden kopartılan ve kaçan insanlar anılıyor.



BMMYK, kendi verileri, ortağı olan "Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezinden" gelen veriler ve hükümetlerden aldığı verilere dayanarak, her yıl 20 Haziran'dan bir gün önce "Küresel Eğilimler" raporu yayımlıyor.



Bu yılki rapora göre, 2016 sonunda dünyada yerinden edilen kişi sayısı 65,6 milyona ulaştı. Bu sayının 22,5 milyonunu mülteci nüfusu oluşturdu.



Suriye’de 2011'den bu yana süren iç savaş, dünyada en fazla insanın mülteci olmasına neden olmaya devam ederek 5,5 milyon kişiyi mülteci konumuna getirdi.



Suriyelilerin ardından Afganistan, en fazla mülteci veren ülkeler sıralamasında 2,5 milyonla ikinci sıraya yerleşti.







Güney Sudan'da Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile yardımcısı Riek Machar yanlıları arasında 8 Temmuz'da yeniden başlayan barış görüşmelerinin, yaklaşık 270 kişinin öldüğü çatışmalarla sekteye uğramasının ardından yıl sonuna kadar yaklaşık 740 bin kişi ülkeden kaçtı. Güney Sudan dünya sıralamasında 3. sıraya yerleşti.



Listede yer alan diğer ülkeler, sırasıyla Somali, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Myanmar, Eritre ve Burundi oldu.



Türkiye mültecilere en çok kucak açan ülke



Dünyada en çok sığınmacı kabul eden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 2,9 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.



Türkiye'den sonra en çok mülteci sayısına sahip ülke, çoğunluğu Afganistan'dan gelen 1,4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Pakistan.



Çoğunluğu Suriye ve Irak'tan olmak üzere 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan listede 3. sıraya yerleşirken, bu ülkeyi 979 bin 400 mülteciyle İran takip etti.



En çok mülteci kabul eden ülkeler listesinde İran'ı, Uganda, Etiyopya, Ürdün, Almanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kenya takip ediyor.



40,3 milyon kişi kendi vatanında "mülteci"



Kolombiya, Suriye ve Irak'ta ülke içinde zorla yerinden edilmeler tüm dünyanın ortak sorunları arasında yer alıyor. Ülke içinde zorla yerinden edilmeler, zorla yerinden edilme rakamlarının yaklaşık üçte ikisine tekabül ediyor.



Kolombiya'da BMMYK'ya kayıtlı 7,4 milyon kişi kendi ülkesi içinde zorla yerinden edildi.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve bir diğer silahlı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yarım asırdan fazla bir süredir devam eden çatışmalar 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden oldu.



Kolombiya hükümeti her iki örgütle de barış görüşmelerini sürdürüyor.



Geçen yıl her 3 saniyede 1 kişi yerinden edildi



BMMYK tarafından açıklanan bu rakamların hepsi bir araya getirildiğinde, 65,6 milyon sayısı, dünya genelinde ortalama olarak her 113 kişiden birinin bugün zorla yerinden edilmiş olduğu anlamına geliyor. Bu sayı, dünyanın 21. en büyük nüfusuna sahip ülke olan İngiltere’nin nüfusundan daha fazla.



Geçen yıl, 10,3 milyon kişinin yerinden edildiği dikkate alındığında, her 3 saniyede bir 1 kişinin yerinden oldu.



En çok iltica talebi Almanya'ya yapıldı



Almanya'ya, çoğunluğu Suriyeli mülteciler tarafından olmak üzere geçen yıl 722 bin 400 iltica talebinde bulunuldu. En çok iltica talebi alan ülkeler arasında sırasıyla ABD, İtalya, Türkiye, Fransa, Yunanistan ve Avusturya geliyor.



Dünya genelinde 2,8 milyon kişi iltica talebinin kabul edilmesini bekliyor.



Rapora göre, 2016'da yaklaşık yarım milyon mülteci kendi ülkelerine, ülkeleri içinde yerinden edilmiş yaklaşık 6,5 milyon kişi de yaşadıkları yerlere geri döndü.



Geçen yıl sonu itibarıyla dünya genelinde mültecilerin çoğu (yüzde84'ü) düşük veya orta gelirli ülkelerde bulunuyor ve her üç mülteciden birine (4,9 milyon kişi), dünyanın en az gelişmiş ülkeleri ev sahipliği yapıyor.