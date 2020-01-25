Dünyadan Elazığ için dayanışma mesajları

Depremin ardından çok sayıda ülkeden baş sağlığı ve geçmiş olsun mesajları geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter'dan, "Türk halkının acısını paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin başsağlığı mesajında, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

Elazığ’da meydana gelen deprem dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Türkiye’deki deprem kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve Allah’tan şifa diliyoruz. Azerbaycan, kardeş Türklerin kederini paylaşıyor, her zaman onlarla birlikte ve yardım etmeye hazır” ifadeleri yer aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Kanada Başbakanı Trudeau, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, depremin ardından ülkesinin Türkiye hükümeti ile halkının yanında olduğunu vurguladı. Thaçi, "Kosova'nın acil operasyonel yardım göndermeye hazır olduğunu" söyledi.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telgrafı gönderdi.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kanada'dan da Türkiye'ye baş sağlığı diledi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız." dedi.

ABD Büyükelçiliğinin Twitter hesabı üzerinden yayımladığı mesajda da "Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Türkiye." denildi.

Avrupa Birliği'nden de dayanışma mesajı geldi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Yakından takip ediyoruz. Türk halkı ile tam dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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