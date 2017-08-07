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Dünyanın en pahalı meyvesi, artık Türkiye'de üretiliyor

Dünyanın en pahalı meyvesi, artık Türkiye'de üretiliyor. Adı Pitaya yani Ejder meyvesi. Tarlada fiyatı 16 lira olan bu ürün hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

Dünyanın en pahalı meyvesi, artık Türkiye'de üretiliyor

Tadı farklı, adı farklı... Şekli insanı tedirgin etsede bu meyve artık Türkiye'de gelir kapısı. 

Pitaya, yani ejder meyvesi. Bazıları da ismini Dragon olarak biliyor. 

Bu meyve artık Mersin Kazanlı'da yetiştiriliyor. Ekimi ve bakımı kolay olan meyve üreticisinin yüzünü güldürüyor. 

Fidanlar üç ay sonra meyve vermeye başlıyor. Her fidandan 60 ila 80 adet arasında meyve alınıyor. 

Ejder ağacının boyu 80 metreye kadar uzayabiliyor. Ancak şimdilerde serada yetiştirildiği için boyu en fazla 4 metre oluyor.

Ejder meyvesinin bir çok hastalığa da deva olduğu söyleniyor.

Üretici Ahmet Ünal, meyve ile ilgili ilginç bilgiler verdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ejder meyvesi
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