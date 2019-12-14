Durmuş Yılmaz tepki çeken IMF açıklaması

Şirin Payzın'a konuşan İyi Parti'li Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İyi Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı.

Görüşmeye ilişkin CHP ve İyi Partili yetkililer skandal bir savunma yapmıştı.

Yapılan açıklamada 'bunlar rutin işler' demişlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır. CHP iktidara gelse ilk işi Türkiye'yi IMF'ye teslim etmektir" açıklamasında bulunmuştu.