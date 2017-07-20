KIBRIS Barış Harekatı'nın 43'ncü yıldönümü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nde şehit ve gaziler için anma programı düzenlendi. Programda gaziler Kıbrıs'taki anılarını paylaşırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'ncü yıl dönümü kapsamında gaziler ve şehitler için anma etkinliği düzenledi. Dernekte gerçekleştirilen programa çok sayıda gazinin yanı sıra Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Genel Sekreteri Fevzi Demir, Kıbrıs Harekatı'nın işgal için yapılmadığını aksine adada yaşayan Türk vatandaşların can güvenliği ve ada topraklarında barışın sağlanması için düzenlendiğini söyledi. Demir, "Bugün burada 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın birer ferdi olarak o günleri, 498 şehidimizi ve ebediyete intikal etmiş olarak gazilerimizi anmak için toplandık.Bugün 20 Temmuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Hepimizin çok önemli anıları var. Birçok sıkıntılar çekip, zor şartlar altında emek sarf ederek büyük bir zafer kazandığımızı ancak bir tek bizler anlarız. Bizler gerçek gaziler olarak başta yurdumuza ve Kıbrıs'ımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bizlerin adaya giriş amacını hepimiz biliyoruz. Adada yaşayan Rum, Yunan, İngiliz ve Türkler kardeşçe yaşıyorken şu anda bizdeki FETÖ ve PKK gibi örgütler güzelim adayı kan gölüne çevirip Türklere soykırım için türlü entrikalar içine girmiştir. O tarihteki Bülent Ecevit başkanlığındaki hükümetimizin idaresiyle bu kalkışmanın ciddiyetini anlayıp adaya asker çıkarma durumunu gerekli görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti için stratejik bir önemi olması ve adadaki vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla müdahale etme gereksinimi doğmuştur. Yani bizler orada işgal için değil barış için gittiğimizi bütün dünyaya ispat etmiş olduk" dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş da "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'ncü yıldönümünde öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Özgürlük ve Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Burada gösterdiğiniz cesaret ve kahramanlık bizlerin bugünlere gelmesini sağlamıştır. Sizler bizim yaşayan kahramanlarımızsınız" dedi.