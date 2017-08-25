Düzce'de 25 gündür grevde olan 20 işçi, gözaltına alındı. İş yerlerinin önünde toplanan emekçiler, fabrikadan kamyon ve TIR'ların çıkışına izin vermedi. Fabrika yetkililerinin durumu Jandarmaya bildirmesi üzerine, Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, karakola götürüldü

20 işçi gözaltına alındı.



Düzce'de, Birinci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan emekçiler, günlerdir grevdeydi. Toplu iş sözleşmesi kapsamında verilen zammı yeterli bulmayan işçiler, bugün gözaltına alındı.



Birleşik Metal-İş üyesi 20 emekçi, işyerinin önünde toplandı. Grevin 25'inci gününde, fabrikadan kamyon ve TIR giriş çıkışına izin vermedi. Araçların önüne oturdular.



Fabrika yetkilileri durumu Jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, emekçileri fabrikanın kapısından ayrılmaları konusunda uyardı. Aksi takdirde gözaltına alınacakları işçilere söylendi. Fakat işçiler bulundukları yerden ayrılmamak için direndi.



Birleşik Metal-İş İl Temsilcisi Telat Çelik ve emekçiler, kapıdan ayrılmadı.



Jandarma ekipleri de bütün işçileri, kamyon giriş ve çıkışını engelledikleri gerekçesiyle gözaltına aldı.



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