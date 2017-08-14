e-Devlet uygulamasında erişim sıkıntısı yaşanıyor. Saat 10:00 sularında başlayan sorun nedeniyle bilgisayardan veya mobil cihazlardan uygulamada erişim sorunu yaşanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, "Üniversite tercihleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu nedenle bir yoğunluk yaşanıyor.. Gecikmeli de olsa işlem yapılıyor" dedi

e-Devlet uygulamasında erişimde sorun yaşanıyor.



Telefon üzerinden veya bilgisayar başından uygulamaya girmeye çalışıldığında kullanıcılar şu mesajla karşılaşıyor:



"İşleminiz devam ediyor, lütfen beklemeye devam ediniz... Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeniyle işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir."



Her ne kadar "birazdan işlem sonucunuz görüntülenecektir" mesajı verilse de, mesaj ekranı öylece kalıyor ve bekliyorsunuz.



BTK'DAN AÇIKLAMA



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı.



Yetkililer, "Üniversite tercihleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu nedenle bir yoğunluk yaşanıyor.. Gecikmeli de olsa işlem yapılıyor" dedi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç'tan hurriyet.com.tr'ye, öğleden sonra konuyla ilgili açıklama geldi.



Açıklama şöyle:



Bugün saat 15:30 itibariyle e-devlet üzerinden yapılan Üniversite kayıt işlemi sayısı 350 bini geçmiştir. Aşırı yoğunluk ve siber güvenlik kontrollerinden dolayı zaman zaman yavaşlama olmaktadır.



Birinci katman e- devlet portalı erişiminde kullanıcıyı doğrulayan katmandır. Bu katman çalıştığı için e-devlette sunulan servise ulaşılmaktadır.



İkinci katman ki kurum sorumluluğundadır, hizmeti kurumdan transfer eden Web servisi katmandır. Söz konusu haberde sunulan sorun ikinci katman olan veri sunum katmanından kaynaklanmakta olup kurumların iş yoğunluğu sistem kaynağı hatlarının kapasitesi ile ilişkilidir.



Şuan itibariyle herhangi bir sorun yaşanmadan vatandaşlarımız kayıt işlemleri gerçekleştirmeler. Bakanlık olarak hem kendi sistemlerimiz online olarak takip edilmekte olup aynı zamanda da ilgili kurumlardan web servis ile veri transferlerinde yaşanabilecek yavaşlamalara ilişkin iletişim halinde hizmet vermeye devam ediyoruz.



ulusal.com.tr



