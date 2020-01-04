EastMed projesi hayata geçebilir mi?

Tezkere adımı, Atlantik cephesinin EastMed projesi… Doğu Akdeniz’de karşılıklı hamleler sürüyor.

Doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesine karşı Türkiye’den 27 Kasım tarihinde kritik bir hamle gelmişti. Türkiye, Atlantik cephesinin haklarını gasp etme girişimine Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat ile karşılık verdi.

Türkiye mutabakatın ardından Libya’ya asker gönderme ile yeni bir adım daha attı. Peki, bu adım Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarını korumaya yetecek mi? Uzmanlar Rusya, Suriye ve Mısır'a dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Sencer İmer'e göre bu adımlar aynı zamanda EastMed projesine imza atan ülkeleri de yalnızlaştıracak. İmer, projenin hayali olduğunu da dikkat çekiyor.



HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: UĞUR PİDECİ

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