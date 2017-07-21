Saat 01:31'de merkezi Muğla yakınlarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:31'de Muğla yakınlarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.





İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz artçıların sürdüğünü belirterek vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulundu.



Artçılar sürüyor

6.3 şiddetindeki depremin ardından artçılar da sürüyor. 01.37 ve 01.52 ve 02.00'de 3 ayrı deprem daha meydana geldi. 4.3, 4.6 ve 4.1 şiddetindeki depremler yeniden paniğe sebep oldu.



Meydana gelen deprem sonrası Muğla halkı sokağa döküldü.









Muğla Valisi'nden açıklama

Muğla Valisi Esengül Civelek ise depremin ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar deprem sonrasında intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok. Ancak depremin getirdiği endişeyle vatandaşlarımız sokaklarda. Deprem sırasında atlayan vatandaşlarımızın incinmesiyle hastaneye başvuran vatandaşlarımız var ama çok değil birkaç kişi. Bir yaralanma şeklinde değil. Kent genelinde depremin etkisiyle olarak olumsuz herhangi bir durumu yaşamadığımızı ifade edebilirim. Detaylı bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'dan deprem açıklaması

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Şu anda halkımızda bir panik var. Hastanelerde herhangi bir can kaybı yok, ağır bir yaralanma yok. Ufak tefek yangınlar, yol çökmeleri var. Bir de toprak kaymaları var. Belediye ekiplerimiz çalışıyor. Elektrikler kesik' dedi.





Datça Belediye Başkanı'ndan açıklama

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise depremi şiddetli bir şekilde yaşadıklarını, vatandaşların korkuyla sokaklara çıktığını belirtti. Uçar Datça genelinde ilk gelen bilgilere göre can kayı ve yaralanma bulunmadığını belirtti.





6.3 şiddetindeki deprem sonrasında Bodrum'da deniz seviyesinin yükseldiğine dair fotoğraflar paylaşıldı.





