Ege Denizi'nin Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem, yerin yaklaşık 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldi.



4,6 büyüklüğündeki deprem Ege Denizi'nde yerin 14,57 kilometre derinliğinde, 01.54'teki 4,5 büyüklüğündeki deprem Gökova Körfezi'nde yerin 6,97 kilometre derinliğinde, 02.00'daki 4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 2,52 kilometre derinliğinde, 02.23'teki deprem yerin 5,04 derinliğinde meydana geldi.



İlk bilgilere göre can ve mal kaybı yok



Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine, depremin hemen ardından detaylı bir çalışma başlattıklarını söyledi.



Vatandaşların depremin yarattığı korku nedeniyle sokaklarda olduğuna işaret eden Civelek, şu bilgileri verdi:



"An itibarıyla tüm ilçelerimize ulaştık. İlk bilgilere göre kent genelinde can ve mal kaybımız yok. Yıkılan bina yok. Ancak bir kaç kişinin korkma nedeniyle düşme sonucu, atlama nedeniyle hafif yaralandıklarını öğrendik. Elektrik kesintisi yok. Deprem nedeniyle birkaç arıza oluşmuş durumda. Onun üzerinde çalışıyoruz."



Cami minaresi hasar gördü

Depremin en çok hissedildiği ilçelerden Bodrum'da vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.



Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi'nin minaresi sarsıntı nedeniyle zarar gördü. Minarenin bazı bölümleri düştü. Polis ve zabıta ekipleri, minareden düşen parçalardan vatandaşların zarar görmemesi için bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak cami çevresine girilmesini önledi.







Panikle yüksekten atlayanlar yaralandı

Bölgede bazı elektrik hatları da koptu. Yaşadığı korku ve panik nedeniyle yüksekten atlama sonucu yaralanan bazı kişiler Bodrum Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Bazı hastanelerde acil servislerde yatan hastaların hastane dışına çıkartılarak tedavisine devam ediliyor.



Bazı bölgelere elektrik kontrollü veriliyor

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük deprem atlatıldığını söyledi.



Deprem nedeniyle ağır yaralanmaların olmadığını aktaran Yılmaz, "Artçı depremler devam ettiği için halkımızı evlerine girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bazı bölgelerde trafolarda sıkıntı oluşması nedeniyle elektrik verilemiyor. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Gün ağarınca gerçek tabloyu göreceğiz" dedi.



'Kimse Bodrum'da tatilde olan akrabalarını merak etmesin'

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da ufak tefek hasarların olduğunu, panik yaşayanların sokaklarda, bahçelerde, otellerin geniş alanlarında toplandığını kaydetti.



Hastanelere genelde korkudan dolayı sıkıntılar yaşayanların intikal ettiğini belirten Kocadon, "Kimse Bodrum'da tatilde olan akrabalarını merak etmesin, can kaybı yok. Belediye ekipleri çöken bir yolumuz vardı onu tadilat etti. Toprak kaymasını düzeltti, aksaklıklar gideriliyor. Elektrik kesintileri nedeniyle çalışmalar sürüyor. Direklerin devrilme ihtimaline karşı kontrollü elektrik veriliyor. Oluşan dalgalar nedeniyle limanda demirli bulunan teknelerin ipleri koptu. Teknelerde hasar oluştu." ifadelerini kullandı.



Yaralanan kişilerden Furkan Gözyuma, otelde çalıştığı sırada sarsıntıyı hissedince ikinci kattan kendisini zemine bıraktığını, bu nedenle sol ayağında kırıklar olduğunu dile getirdi.



Marmaris Devlet Hastanesine yaşadıkları panikle hafif yaralanan 15 kişinin başvurduğu öğrenildi.



İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de de hissedildi

Muğla açıklarında 01.31'de kaydedilen deprem, İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de de hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.



Kameralara yansıyan görüntülerde evlerdeki ve iş yerlerindeki avizelerin uzun süre sallandığı kaydedildi.



Deprem Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda can aldı

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda iki kişi hayatını kaybetti.



Yunan devlet haber ajansı ANA-MPA'ya göre, adanın belediye başkanı Yorgos Kiriçis depremde iki kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.



Yunan basınına göre, büyük hasarın yaşandığı depremde, adadaki Osmanlı dönemi eserlerinden Defterdar Camisi'nin de minaresi yıkıldı.