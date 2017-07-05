Türk bayraklı yük gemisine Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından ateş açılmasının ardından Ege'de tansiyon yükseldi. 3 Yunan botu dün akşam saatlerinde başka bir Türk gemisine tacizde bulundu. Türk botları devreye girdi ve gemilere eşlik etti. Bunun üzerine Yunan botları bölgeden çekilmek zorunda kaldı.

3 Yunan botu taciz için Türk gemisine yanaştı. Bölgede devriye gezen Türk botları duruma müdahale etti, Yunan botları bölgeden uzaklaştı.Yunanistan'ın bir yük gemisine ateş açması olayından sonra Ege Denizi'nde tansiyon yükseldi. Son olay da dün akşam saatlerinde yaşandı.Kuzey Ege ile Akdeniz arasındaki, Bodrum'un Akyarlar ve Turgutreis açıklarındaki Türk ve uluslararası karasularda seyreden Türk bayraklı gemi ve tankerlere Yunanistan'ın Kilimli, Psemiros ve İstanköy adalarından gelen 3 Yunan Sahil Güvenlik Botu yanaşmak istedi. Ancak Türk botları duruma müdahale etti.Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada ve Topan Ada bölgesinde, devriye gezen 302 ve 703 nolu Türk Sahil Güvenlik botları, Türk gemilerine eşlik etti. Bunun üzerine Yunan botları çekilmek zorunda kaldı.Gemilerin geçişlerini kendi sularından izleyen Yunan botları, yaklaşık 3 saat sonra geldikleri limana geri döndü. Türk botlarının bölgedeki devriye nöbeti sürüyor.