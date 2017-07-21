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Ege Denizi 6,6 büyüklüğündeki depremle sallandı. Ardından peş peşe 160 artçı yaşandı. Muğla genelinde kriz merkezi oluşturuldu.

Ege Denizi'nin Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi 6,6 büyüklüğündeki depremle sallandı. Ardından peş peşe 160 artçı yaşandı. Muğla genelinde kriz merkezi oluşturuldu.

Ege'de yürekler ağza geldi, önce 6.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ardından 40 artçı sarsıntı kaydedildi. Sabaha kadar bu sarsıntılar 160'a ulaştı.

AFAD deprem saatini 01.31 olarak açıkladı. Yerin yaklaşık 7.8 kilometre derinliğinde olan deprem büyük korku yarattı.

Kandilli Rasathanesi denizde 30-40 cm tsunami dalgası ölçüldüğünü açıkladı. 

Deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'dan hissedildi. Depremin en çok hissedildiği Bodrum ve Datça'da vatandaşlar geceyi sahil ve parklarda geçirdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek'ten depreme ilişkin açıklama geldi.

Artçılar devam ettiği için Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri için uyardı.

Hastanelere 80 vatandaş hafif yaralanmalar için başvurdu.

Bu görüntülerde deprem anlarından... İş yerinde olan, kafelerde oturan vatandaşlar panikle kendini dışarı attı.

Depremden Bodrum Devlet Hastanesi de etkilendi.  Hastanede bazı dolaplar devrildi, tavların bazı plastik kısımlarında hasar oluştu. Hastalar bahçeye çıkarıldı, gerekli incelemeler yapılana kadar tedavileri burada devam edecek.

Depremin hemen ardından kriz masası oluşturuldu. İl genelindeki çalışmalar bus ayede koordine ediliyor.

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden de gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Bilden, buranın en fazla üretebileceği deprem bu kadar. Artçı depremler de oluştu. Bu enerjinin ciddi manada boşaldığı anlamına geliyor" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #deprem
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