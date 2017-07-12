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Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 14.48'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu.

Saat 14.48'de olan depremin yerin 3,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

3,4 büyüklüğünde olduğu aktarılan depremle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada AFAD'a göre deprem 3,2 büyüklüğünde yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ege denizi #deprem
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