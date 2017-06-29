Ege Denizi'nde saat 09.12'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.



Yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlenen depremin saati 09.12 diye belirtildi.



3,6 büyüklüğündeki deprem herhangi bir panik yaratmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ege Denizi'ndeki deprem 3,6 büyüklüğünde.



Kandilli Rasathanesi tarafından depremin yerin 11,2 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken depremin oluş saatinin 09.12 olduğu belirtildi.



ulusal.com.tr