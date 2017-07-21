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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 20.09'da 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Aynı bölgede saat 01.30'da 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ege denizi #deprem
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