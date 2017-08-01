Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem!
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Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Ege Denizi'nde 5.4-büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Crete Yunanistan merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 23 km derinliğinde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.


Bir deprem daha
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, saat 00:29'da Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem yerin 25 km derinliğinde meydana geldi 


ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #ege denizi #son depremler
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