Ege Denizi'nde 5.4-büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Crete Yunanistan merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 23 km derinliğinde meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.





Bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, saat 00:29'da Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Deprem yerin 25 km derinliğinde meydana geldi





ulusal.com.tr