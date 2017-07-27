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Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre,  Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 15:45'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 13 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4,1 büyüklüğündeki deprem, saat 15.45'te kaydedildi. 
 
AFAD'a göre deprem, yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem #gökçeada
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