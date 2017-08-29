Saat 20:04'te Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20:04'te Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD, Ege Denizi'nde saat 20.04'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıkladı.



Depremin yerin 4.9 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.



Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Midilli Adası ve büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.



ulusal.com.tr