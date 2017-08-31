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Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem (31 Ağustos son depremler)

  Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem (31 Ağustos son depremler)
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Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)'nün verilerine göre; deprem yerin 10 km derinliğinde saat 10.36'da oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler; #ege denizi #deprem #son depremler #kandilli rasathanesi
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