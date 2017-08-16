İşsiz kalan yüzlerce işçi, tazminat hakları için eylem yaptı
İşsiz kalan yüzlerce işçi, tazminat hakları için eylem yaptı
Ege Denizi'nde deprem oldu
Ege Denizi'nde deprem oldu
Başbakan'dan flaş deprem uyarısı: Risk altında
Başbakan'dan flaş deprem uyarısı: Risk altında
"Gümrük Birliği anlaşmasına güncelleme yok"

Ege Denizi'nde deprem oldu (Son depremler)

Ege Denizi'nde saat 18.53'te AFAD verilerine göre, 4.5 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi'ne göre de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde deprem oldu (Son depremler)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu

Deprem saat 18.53'te meydana geldi.

AFAD, depremin 4,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yerin 5,8 kilometre derinliğinde olduğu aktarılan deprem sonrası can ya da mal kaybının olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

KANDİLLİi: 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verileri de depremin 4,6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'ne göre, deprem yerin 102 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yunanistan #deprem
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Mimarlardan Bekir Bozdağ'a Atatürk Orman Çiftliği yanıtı
Sonraki Haber
Erzurum'da afet yaşanıyor! "Bütün ekipler seferber edildi"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.