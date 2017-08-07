Ege ovalarında kurutulmuş domates mesaisi başladı. Çiftçiler, önemli kısmını yurt dışına ihraç ettikleri kurutulmuş domatesler için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ege Bölgesi'nde ovalar kırmızıya büründü.Domates ihracatının %95'lik dilimini kapsayan bölgede, toplanan domatesler kurutulmak üzere güneşe çıkartıldı.Kendi ürünlerini toplayıp kurutan bölge çiftçisi, ürünlerini soframıza ulaştırana kadar yoğun emek veriyor.Domatesler önce tarlalardan toplanarak ovalara getiriliyor. Ovada çalışan işçiler tarafından ikiye bölünerek kurumaya bırakılıyor.Güneş altında sergilenen domateslere müşterilerin isteğine göre kurutulma esnasında tuz ya da kükürt veriliyor.Yaklaşık bir hafta güneşin altında kalan domatesler, işlenmek ve depolanmak üzere tesislerin yolunu tutuyor.Paketlemesi yapılan ürünler genelde Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.