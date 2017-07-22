Perşembe gece saatlerinde Gökova Körfezi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Bodrum açıklarında saat 20.09 ve 20.25'te 4,6 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

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Ege'de 4.6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Bodrum açıklarında saat 20.09 ve 20.25'te 4,6 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 20:09'da Muğla Bodrum'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5.7 km derinliğinde meydana geldi.





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