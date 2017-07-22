Ege'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4,6 büyüklüğünde deprem
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Ege'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Perşembe gece saatlerinde Gökova Körfezi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Bodrum açıklarında saat 20.09 ve 20.25'te 4,6 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Ege'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 4.6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Bodrum açıklarında saat 20.09 ve 20.25'te 4,6 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 20:09'da Muğla Bodrum'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5.7 km derinliğinde meydana geldi.


ulusal.com.tr​

Etiketler; #deprem #bodrum #muğla
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