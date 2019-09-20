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Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı

Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı

Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı.

Kararda, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati BİGALI merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen BAĞIŞ atanmışır." denildi.

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR

Egemen Bağış (d. 23 Nisan 1970, Bingöl), Türk siyasetçi, Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci'sidir. Babası Abdullah Bağış 1974–1979 yılları arasında Adalet Partisi Siirt Belediye Başkanlığı yapmıştır. The Baruch College of The City University of New York İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünde lisans eğitimi görüp, Kamu Yönetimi üzerine de yüksek lisans yaptı. evli ve iki çocuk babasıdır.

2002'de İstanbul Milletvekili seçildi. AB ile tam üyelik görüşmelerini yürütmek üzere Ocak 2009'da Devlet Bakanı ve Başmüzakereci oldu. Daha önce AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bağış, Genel Başkan Yardımcısı olarak AK Parti'nin en yüksek yürütme organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #egemen bağış #Çek Cumhuriyeti #türkiye cumhuriyeti
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