Eğitim-İş 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda delegeler yeni yönetim için sandık başına gitti. Şu sıralar oyların sayım işleminin devam ettiği genel kurulda 3 farklı liste yarışıyor. 300 delegenin katıldığı kurulda, merkez denetleme kurulu, merkez yürütme kurulu ve merkez disiplin kurulu seçiliyor.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Eğitim ve Bilim İş görenleri Sendikası’nın 5'inci Olağan Genel Kurulu toplandı.



Dün başlayan Genel Kurul'da bugün delegeler sandık başına gitti.



Yaklaşık 300 delegenin katıldığı kurulda, açılan sandıklarda oy sayımı sürüyor.



Türkiye’nin dört bir yanından eğitimcilerin katıldığı genel kurulda merkez yürütme kurulu, merkez denetleme kurulu ve merkez disiplin kurulu belirlenecek.



Seçimde, Yol Arkadaşları, 11 Haziran ve Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri adıyla üç farklı liste yarışıyor.



Genel Kurul, bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’a ithaf edildi.



Kurultaya Ulusal Kanal'a değerlendiren Eğitim İş Ankara 1'Nolu Şube Sekreteri Hızır İnan, "Kim seçilirse seçilsin Eğitim-İş kazanmış olacak" dedi.





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