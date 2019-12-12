Eğitim-İş'ten skandal ihraç kararı

Evlat nöbeti tutan ailelere destek verdiler. Eğitim-İş Sendikası'ndan ihraç edildiler.

Eğitim-İş Sendikası üyesi öğretmenlerin oluşturduğu “Hepimizin Sendikası” grubu 21 Eylül’de Diyarbakır annelerini ziyaret etmişti. Öğretmenlerin, ailelere desteği ise Eğitim-İş ve bağlı bulunduğu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nu rahatsız etti.

Birleşik Kamu-İş, ziyaret sırasında 7 öğretmenin konfederasyon adına açıklama yaptığını iddia etti. Bu yüzden üyelerin desteğe gitmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Olay sonrası Birleşik Kamu-İş yönetimi Eğitim-İş Genel Merkezi'ne talimat verdi. Talimatı yerine getiren Eğitim-İş, 7 üyeyi ihraç etmek üzere disipline sevk etti. Yapılan soruşturma sonrası 3 üyenin 7 Aralık'ta sendikadan ihraç edildiği öğrenildi. 3 eğitimci ise bu kararı yargıya taşıyacak. Bu arada Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, geriye kalan 4 üye için de soruşturma sürüyor.

Konfederasyon, ailelerin PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin önünde başlattığı eylemin “Siyasi bir olay” olduğunu da öne sürmüştü. Kendilerinin her hangi bir siyasi partiye yakın olmadıklarını iddia etmişti.

Öğretmenler ise disiplin savunmasında bu iddialara yanıt verdi. Savunmada, konfederasyonun CHP’nin "Adalet Yürüyüşüne" katılım için sendikalara gönderdiği talimat yazısı yer aldı. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sendika tarafından verilen destekler anlatıldı.

HABER: SEDA AKYÜZ

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