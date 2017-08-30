15 Temmuz'dan sonra ihraç edilen FETÖ'cü pilotların yerine Pakistan'dan eğitmen pilot isteyen Türkiye'ye Amerika engel çıkardı. Washington Ankara’ya, "Biz eğitelim" mesajı gönderdi. Peki Türkiye neden Pakistan’dan eğitmen pilot talep etti ve neden Amerika bu talebi reddetti? Sebep Türkiye-Amerikan gerginliği mi?

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Türkiye, Pakistan’dan eğitmen pilot istedi. Amerika “gelin biz eğitelim” diyerek “hayır” yanıtı verdi.



Bir yılda Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilenlerin sayısı bin 752’yi buldu, bunların 350 kadarı savaş pilotuydu. TSK içinde yapılan FETÖ temizliği sonrası Türkiye eğitmen pilot alma ihtiyacı duydu.



Pakistan Türkiye’nin talebine olumlu yanıt verdi ancak engelleme Washington’dan geldi. Zira F-16’ların da aralarında bulunduğu Amerika menşeili teçhizatın üçüncü ülkeler arasındaki alım satımı, bakım onarımı ya da teçhizata ilişkin eğitimi Washington’ın onayına bağlı. Peki Amerika neden karşı çıktı?



Washington’un verdiği ret yanıtına rağmen Ankara yeni pilotların eğitiminin Türkiye’de yapılmasında ısrarcı.



Uzmanlara göre, pilotların eğitim bölgede yaşanan gelişmeler açısından hayati önem taşıyor.



Haber: Erdem Atay

Kamera: Barış Yurteri

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