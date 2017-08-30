Erdoğan: Atatürk'ün dediği gibi Bağımsızlık bizim karakterimizdir
Erdoğan: Atatürk'ün dediği gibi Bağımsızlık bizim karakterimizdir
Atlantik cephesi rahatsız
Atlantik cephesi rahatsız
Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri'ne Myanmar telefonu
Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri'ne Myanmar telefonu
Uzaydan görülen dev Atatürk portresi yenilendi
Uzaydan görülen dev Atatürk portresi yenilendi

Eğitmen pilota ABD’den ret

15 Temmuz'dan sonra ihraç edilen FETÖ'cü pilotların yerine Pakistan'dan eğitmen pilot isteyen Türkiye'ye Amerika engel çıkardı. Washington Ankara’ya, "Biz eğitelim" mesajı gönderdi. Peki Türkiye neden Pakistan’dan eğitmen pilot talep etti ve neden Amerika bu talebi reddetti? Sebep Türkiye-Amerikan gerginliği mi?

Eğitmen pilota ABD’den ret

Türkiye, Pakistan’dan eğitmen pilot istedi. Amerika “gelin biz eğitelim” diyerek “hayır” yanıtı verdi.

Bir yılda Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilenlerin sayısı bin 752’yi buldu, bunların 350 kadarı savaş pilotuydu. TSK içinde yapılan FETÖ temizliği sonrası Türkiye eğitmen pilot alma ihtiyacı duydu.

Pakistan Türkiye’nin talebine olumlu yanıt verdi ancak engelleme Washington’dan geldi. Zira F-16’ların da aralarında bulunduğu Amerika menşeili teçhizatın üçüncü ülkeler arasındaki alım satımı, bakım onarımı ya da teçhizata ilişkin eğitimi Washington’ın onayına bağlı. Peki Amerika neden karşı çıktı?

Washington’un verdiği ret yanıtına rağmen Ankara yeni pilotların eğitiminin Türkiye’de yapılmasında ısrarcı.

Uzmanlara göre, pilotların eğitim bölgede yaşanan gelişmeler açısından hayati önem taşıyor.

Haber: Erdem Atay
Kamera: Barış Yurteri
ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #eğitmen pilot #türkiye #pakistan #amerika #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Mucize bebek Zehra, hastaneden taburcu oluyor
Sonraki Haber
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.