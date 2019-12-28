EGM ve Jandarma'dan yerli otomobil paylaşımı

Yerli otomobile destekler sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Instagram hesabından yeni yerli otomobilin fotoğrafını, polis arabası olarak paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, paylaştığı fotoğrafın altına, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" notunu düştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ardından Jandarma Genel Komutanlığı'da yerli otomobili, jandarma aracı olarak sunduğu bir görsel paylaştı. Görselin altına yazılan yazı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni aracının TOGG olacağı belirtildi.



Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter üzerinden paylaştığı yazı şöyle:

Biz çok Elektrik aldık!

Türkiye'nin otomobili ile;

-Milletimizin emrinde olmak,

-Milletimizin hizmetine koşmak,

-Geleceğe güvenle bakmak için sabırsızlıkla 2022’yi bekliyoruz.

Hayırlı olsun.





aa.com.tr

