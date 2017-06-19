Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet alacak adaylara uygulanan teori sınavının soruları yeni mevzuata göre güncellendi. Çoğunluğunu "şekilli" soruların oluşturduğu yeni havuzdaki soru sayısının 3 bin 250'ye yükseltilmesiyle adayların daha önceki sınavlarda çıkmış sorularla karşılaşma ihtimali de düşürülmüş oldu. Sürücü adayları, 29 Temmuz 2017'de yapılacak teori sınavına yeni sorularla girecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adaylara uygulanan teori sınavının soruları, yeni mevzuata göre güncellendi.



AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda Trafik Mevzuatı Komisyonu tarafından ehliyet alacaklar için uygulanacak teori sınavı soruları, güncel öğrenim programlarına uygun olarak yeniden düzenlendi ve farklı soru teknikleri ile görsellerden faydalanılarak yeni sorular oluşturuldu.



Bakanlıkça, ehliyet sınavı soru havuzuna eklemeler yapılarak sayı 3 bin 250'ye yükseltildi. MEB'in soru havuzu geliştirme çalışmaları devam ederken, soru sayısının yükseltilmesi, farklı soru teknikleri ve şekilli soruların eklenmesiyle sürücü adaylarının daha önceki sınavlarda çıkmış sorularla karşılaşma ihtimali de düşürüldü.



Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.



Bakanlığın güncellediği yeni havuzdaki sorular, daha çok şekilsel içeriklerden oluşuyor.



Sürücü adayları, 29 Temmuz 2017'de yapılacak teori sınavına yeni sorularla girecek.



Ehliyetle ilgili düzenlemeler



Resmi Gazete’de 17 Nisan 2015'te yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki bazı değişiklikler, 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.



Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Kılavuzu'na göre 2016'dan itibaren ilk defa test sınavına girecek kursiyerlerin, "M", "A1", "A2", "A" ,"B1", "B" ,"D1" ,"D" ,"C1" ,"C" ve "F" sınıfı sertifika sınıfı türlerine ait ilk yardım, trafik ve çevre, araç tekniği, trafik adabı derslerinden sorumlu olmaları hükme bağlandı.



Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca, 2015'te "Trafik ve Çevre" dersi programına, "Güvenli sürüş teknikleri" ile "Trafik denetim noktalarında sürücülerin uyması gereken kurallar" eklendi.



Milli Eğitim Bakanlığınca en son, 2018'den itibaren tüm illerde motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının elektronik sınav ortamında yapılması, böylece kağıt ve kalemin kullanıldığı sınavların kaldırılması kararı alındı.



Bakanlıkça, bu kapsamda Türkiye genelinde uygulanan elektronik sınavlardaki soru havuzu da güncelledi.